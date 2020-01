Watykan zaniepokojony nowymi napięciami między USA i Iranem

„To bardzo smutne i przygnębiające, że już w pierwszych dniach nowego roku, który rozpoczęliśmy z wielkim nadziejami na pokój, docierają do nas nowe wiadomości na temat przemocy, w które są zaangażowane wielkie światowe mocarstwa. Jest to przygnębiające, jednak my chrześcijanie wiemy, że również nasz Zbawiciel narodził się w podobnych okolicznościach. Wiemy też, że kiedy zawierzymy się w pełni Księciu Pokoju, będziemy w stanie przezwyciężyć wszystkie nowe przeszkody, które mogą odebrać nam nadzieję i siły w naszych staraniach o pokój na świecie. Taka jest misja Kościoła. Chcemy być narzędziem pokoju. Dlatego na przekór tym wszystkim wydarzeniom, o których donoszą media modlimy się o znalezienie pokojowego rozwiązania dla istniejących dziś konfliktów i napięć, modlimy się o polityczną przyjaźń, dzięki której będzie można cieszyć się pokojem w naszym świecie.“