Watykan walczy z ,,praniem brudnych pieniędzy''. Papież mianował nowego szefa Urzędu Informacji Finansowej

Pisowiec 27.11.19 14:53

To jakiś horrendalny skandal!!!! Jak można choć przez moment nawet pomyśleć, że Stolica Apostolska prowadzi pralnię pieniędzy???????? Ten cały Barbagallo to jakiś grubo szemrany typek!!! Pewnie agent Kremla wydelegowany do rozbicia Kościoła od środka!!!

Polska murem za Watykanem!!!! Onuce won za Don do swoich paszli won!!!