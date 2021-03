Watykan potwierdza: Nie będzie błogosławieństw dla związków homoseksualnych

Jak informuje portal CatholicNewsAgency.com, w w trakcie panelu internetowego, dwóch kardynałów podtrzymało ostatnie oświadczenie Stolicy Apostolskiej, że Kościół nie będzie błogosławił związków osób tej samej płci.

Panel został zorganizowany przez Georgetown University. W trakcie dyskusji oraz pytań kardynał Peter Turkson - prefekt Watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Ludzkiego – i kardynał Sean O'Malley z Bostonu – członek Rady Kardynałów papieża Franciszka – zostali poproszeni o odpowiedź na temat wydanego w ostatnim czasie oficjalnego stanowiska Stolicy Apostolskiej, w którym Watykan stwierdza, że Kościół nie będzie błogosławił związków homoseksualnych.

Osoby „rozczarowane" tym oświadczeniem były zainteresowane wyjaśnieniami na ten temat.

- Watykańska Kongregacja Nauki Wiary stwierdziła ostatnio, że Kościół nie ma mocy błogosławienia związków osób tej samej płci. Dokument został zatwierdzony do publikacji przez papieża Franciszka – czytamy na portalu dorzeczy.pl.

- "Myślę, że Ojciec Święty stara się być bardzo wrażliwy i duszpasterski w swoich kontaktach z ludźmi, okazując troskę o jednostki, a jednocześnie swoje zaangażowanie w wierność nauczaniu Kościoła na temat sakramentu małżeństwa" - podkreślił kardynał O'Malley.

- "Kościół jako droga do zbawienia musi przede wszystkim uznać, że droga do zbawienia nie jest ustanowiona przez przywództwo papieża, pasterzy lub kogokolwiek w Kościele, ale przez to, co Pismo Święte i Objawienie zawsze zapewniały o drodze do zbawienia" – stwierdził z kolei kard. Turkson.

Watykańska Kongregacja Nauki Wiary przypomniała, że Kościół nie ma władzy błogosławić związków homoseksualnych, ponieważ nie zachodzi żadnej analogii pomiędzy małżeństwami, a relacjami homoseksualnymi, ponieważ związki homoseksualne nie są częścią planu Bożego.

