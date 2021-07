Watykan. Molestowanie za namową rektora w niższym seminarium - prokurator żąda 6 lat więzienia

Watykański prokurator wnioskuje o surowe kary za przestępstwa, do których miało dochodzić w niższym seminarium duchownym w Watykanie. Jako alumn tego seminarium 29-letni dziś ks. Gabriele Martinelli miał się dopuszczać molestowania i aktów przemocy. Prokurator żąda dla niego 6 lat pozbawienia wolności. Zaznaczył przy tym, że jest to zaniżony wymiar kary, ponieważ zgodnie z watykańskim prawem, wzięto pod uwagę jedynie te przestępstwa, które zostały popełnione w latach 2008-2012, kiedy oskarżony

Dla byłego rektora seminarium ks. Enrico Radice prokurator zażądał kary 4 lat więzienia za pomoc i podżeganie do zbrodni. Podkreśla zarazem, że jego wina jest poważniejsza niż samego Martinelliego „ze względu na zajmowane stanowisko oraz na upór w ukrywaniu faktów, które były oczywiste dla wszystkich”.

Watykański proces dobiega już końca. Wczoraj przemawiał prokurator i oskarżyciel posiłkowy ofiary. Dzisiejsza rozprawa jest przeznaczona na mowy obrońców oskarżonych, którzy nie przyznają się do winy. Zdaniem watykańskiego prokuratora w seminarium dochodziło do prawdziwych aktów przemocy. Nie były to, jak chce się twierdzić, jedynie „młodzieńcze wygłupy”.

mp/vaticannews.va