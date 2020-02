Watykan: etyka dla sztucznej inteligencji

„Weźmy konkretny przykład. Już w latach ‘70 zrodziła się dyskusja, jak powinien zachowywać się bezzałogowy pociąg, który przewozi ludzi po lotnisku. I wtedy wszyscy doszliśmy do zgody, że gdyby pociąg znalazł się w sytuacji, że musiałby wyrządzić krzywdę jednej albo trzem osobom, to by minimalizować straty, lepiej jest by poszkodowana została jedna osoba niż trzy – mówi w wywiadzie dla Radia Watykańskiego ks. prof. Benanti. – Dziś mamy autonomiczne samochody, które kosztują mnóstwo pieniędzy. Ale powstaje pytanie, czy można budować samochody, które w pierwszym rzędzie chronią właściciela samochodu, bo za to zapłacił, kosztem życia trzech nieznanych przechodniów? Okazuje się, że to co, było przedtem oczywiste, dziś bywa już kwestionowane. Etyka w odniesieniu do sztucznej inteligencji oznacza, że trzeba ustalić reguły, dzięki którym automatyzacja będzie zgodna z całą złożonością naszego społeczeństwa.“