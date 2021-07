Waszyngton i Bruksela murem za TVN

Grupa posłów PiS przygotowała projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Nowe przepisy mają pozwolić KRRiT skutecznie przeciwdziałać przejmowaniu kontroli nad nadawcami RTV przez podmioty spoza UE. Jako atak wymierzony w swoim kierunku propozycję odczytuje TVN, a w obronie należącej do Discovery stacji stają Stany Zjednoczone i Bruksela.

Wczoraj głos na temat ustawy medialnej zabrał charge d’affairs amerykańskiej ambasady w Polsce Bix Aliu, który oświadczył w mediach społecznościowych, że „USA obserwują proces licencyjny TVN i nowo zgłoszony projekt ustawy z rosnącym niepokojem”.

Jego wpis skomentował dziś rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price.

- „W silnych demokracjach wolna i niezależna prasa jest mile widziana. Różnorodne głosy i niezależne punkty widzenia informują społeczeństwo i pociągają do odpowiedzialności - są niezbędne dla demokracji, w tym Polski i Stanów Zjednoczonych”

- napisał.

Strong democracies welcome a free and independent press. Diverse voices and independent viewpoints keep the public informed and the government accountable – they are essential to democracies, including Poland and the United States. https://t.co/teGg9xyDvz