Waszyngton. Antifa zatakowała zwolenników Donalda Trumpa [Wideo 18+]

W sobotę ulicami Waszyngtonu przeszedł marsz poparcia dla urzędującego i ubiegającego się o reelekcję prezydenta Donalda Trumpa. Manifestacja zgromadziła tysiące osób. Nie obyło się jednak bez zamieszek, które prowokowała Antifa oraz zwolennicy BLM.

Zwolennicy prezydenta Trumpa protestowali przeciwko oszustwom wyborczym, które zdaniem wielu jego zwolenników miały miejsce w trakcie wyborów prezydenckich. Marsz odbywał się pod hasłem „Zatrzymać oszustwo”.

Maszerujący zostali zaatakowani przez grupę bojowników Antify, która zaatakowała zwolenników Donalda Trumpa w momencie, kiedy ci zaczęli się rozpraszać.

Na jednym z nagrać zamieszczonym na Twitterze można zobaczyć mężczyznę, który został zaatakowany na ulicy przez uzbrojoną grupę mężczyzn, która później została aresztowana za napaść i oskarżona m.in. o nielegalne posiadanie broni (broń palna i noże).

Bojówkarze BLM-Antifa rzucali także petardami w ludzi, którzy w restauracji jedli kolację. Zaatakowana została także kobiet uderzeniem w tył głowy przez jeden z młodych mężczyzn.

Doszło także do ataku pary z małymi dziećmi, którzy chcieli opuścić teren gdzie odbywały się zamieszki. W innej sytuacji przewrócony został starszy mężczyzna z rowerem.

Brutal assault by a violent armed group who was later arrested for assault and illegal weapon (firearms and concealed knives) charges. pic.twitter.com/vuj2Hn6hj5 — Kalen From Scriberr (@FromKalen) November 14, 2020

DC: A man was physically assaulted in front of Union Station



His face is bloodied from the physical assault pic.twitter.com/Dxz2BS1ytB — Drew Hernandez (@livesmattershow) November 14, 2020

BLM-antifa rioters hurl projectiles and an explosive at people having dinner after the #MillionMAGAMarch in DC. pic.twitter.com/syDM7YQFrS — Andy Ngô (@MrAndyNgo) November 14, 2020

Fight breaks out on BLM Plaza between a family supporting Trump and pro-BLM supporters moments ago. DC police trying to calm the situation and separate groups. Sad scene , children are crying and very scared. pic.twitter.com/tWHta2iZFq — Jorge Ventura Media (@VenturaReport) November 14, 2020

DC: A young Trump Supporter flees for his safety as Antifa militants threaten him away from their march towards BLM Plaza pic.twitter.com/vcCSKyFvtK — Drew Hernandez (@livesmattershow) November 14, 2020

“You better run mother f—ker”



BLM-antifa assault older man trying to leave the area after the #MillionMAGAMarch. pic.twitter.com/S26myo9bgk — Andy Ngô (@MrAndyNgo) November 14, 2020

“You better run mother f—ker”



“You better run mother f—ker”



BLM-antifa thugs rob people of their flags and set them on fire in street. pic.twitter.com/Wp7CitrKR3 — Andy Ngô (@MrAndyNgo) November 14, 2020

Group dressed in black bloc now marching away from SCOTUS towards Union Station pic.twitter.com/LRBnk2gEwx — Richie🎥McG🍿 (@RichieMcGinniss) November 14, 2020

mp/twitter