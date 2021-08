Waszczykowski o słowach Lapida: Dla niego interes partyjny jest ważniejszy niż interes Izraela

- "Dawno minęły czasy, kiedy Polacy krzywdzili Żydów bez konsekwencji. Dziś Żydzi mają własny, dumny i silny kraj. Nie boimy się antysemickich gróźb i nie mamy zamiaru przymykać oczu na haniebne postępowanie antydemokratycznego rządu polskiego" – napisał na Twitterze szef MSZ Izralea Jair Lapid. Międy innymi dotych słów odniósł się w wywidziale dla portalu wpolityce pl był szef MSZ a obecnie europoseł PiS Witold Waszczykowski.



- „Mamy do czynienia z politykami nierozsądnymi, którzy szafują tym interesem, bezpieczeństwem Izraela dla własnych, partyjnych celów. Skąd my to znamy, prawda, że często przedkłada się interesy partyjne nad sprawy bezpieczeństwa własnego kraju. W przypadku tych polityków mamy do czynienia z taką samą sytuacją” – powiedział Waszczykowski w rozmowie z portalem wpolityce.pl.

Waszczykowski odniósł się m.in. do wpisu szefa MSZ Izraela Jaira Lapida, który w niedzielę na Twitterze napisał, że "negatywny wpływ na nasze stosunki rozpoczął się w 2018 roku, gdy Polska zdecydowała się rozpocząć uchwalanie ustaw mających na celu szkodzenie pamięci o Holokauście i narodzie żydowskim".

Słowa Lapida w opinii byłego szefa polskiej dyplomacji świadczą "o skrajnym nacjonalizmie i skrajnym antypolonizmie". – Okazuje się że ten pan zniekształca historię w celach własnej polityki wewnętrznej i zewnętrznej – stwierdził Waszczykowski.

Waszczykowski uważa też, że polityka jaką prowadzą obecnie politycy tego kraju może się ostatecznie obrócić przeciwko interesom samego Izraela. Głównym jest tu obecnie Jair Lapid, który – jak zauważył Waszczykowski - „często przedkłada się interesy partyjne nad sprawy bezpieczeństwa własnego kraju”.

mp/wpolityce.pl/twitter