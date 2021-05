Warszawski Kościół będzie miał najwięcej neoprezbiterów od 30 lat!

Kościół katolicki w całej Europie przeżywa „kryzys powołań”. Do seminariów duchownych zgłasza się coraz mniej kandydatów do kapłaństwa i coraz mniej diakonów przyjmuje świecenie prezbiteratu. W tym roku jednak ma się z czego cieszyć archidiecezja warszawska. W najbliższą sobotę święcenia kapłańskie przyjmie tam 26. diakonów. To najwyższa liczba święconych od 1992 roku!

- „Spośród 26 przyszłych księży 21 przygotowywało się do kapłaństwa w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie a 5 w Archidiecezjalnym Seminarium Duchownym Redemptoris Mater. Gdy przed rokiem przyjmowali święcenia diakonatu, kard. Kazimierz Nycz powiedział, że od 50 lat nie było tak licznego rocznika co jest wielkim darem dla Kościoła, ale i dla misji”.

- informuje archidiecezja na swojej stronie internetowej.

Diakoni przyjmą święcenia dzień po 40. rocznicy śmierci Prymasa Stefana Wyszyńskiego. 48 lat temu kard. Wyszyński wyświęcił dla archidiecezji warszawskiej 20 księży oraz 13 zakonników. Również wówczas była to ogromna liczba, z której cieszył się hierarcha.

- „Wróciłem do Warszawy na święcenia kapłańskie. Archikatedra widzi je po raz pierwszy od wielu lat; jak oblicza ks. kan. Sitkowski, uroczystych święceń w czasie sumy pontyfikalnej nie było tu 50 lat. Święcenia przyjmuje dwudziestu diakonów archidiecezji warszawskiej, dwunastu z zakonu oo. jezuitów i jeden marianin. Razem 33 – na chwałę Chrystusowych lat. Żałuję, że Pan Jezus nie miał pięćdziesięciu lat”

- zanotował Prymas Tysiąclecia.

kak/archwwa.pl