Warszawska nieodpowiedzialność… grillowanie w dobie koronawirusa

komu zależy na sianiu paniki 19.3.20 16:12

kelkeszos

19 marca 2020, 11:23



Szanowny Panie Pośle!

Z całym szacunkiem dla dotychczasowych dokonań, ale zmierzacie Państwo ścieżką prowadzącą do nieuchronnej katastrofy w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.

Tarcza antykryzysowa to dom z piasku i mgły. Przede wszystkim dlatego, że nikt nie wie kiedy będzie mógł zacząć normalnie funkcjonować. Żaden przedsiębiorca przy zdrowych zmysłach, nie będzie trzymał pracowników w nieczynnej firmie, nawet w przybliżeniu nie wiedząc, kiedy będzie mógł ją uruchomić.

Proponujecie Państwo 40% dopłaty do obniżonej pensji. To żadna łaska. Jeśli ci ludzie zostaną zwolnieni, to i tak trzeba im wypłacić zasiłek dla bezrobotnych - właśnie te 40%. W tym zakresie zatem wcale nie pomagacie, tylko staracie się bankrutującego pracodawcę skłonić do zatrudniania personelu. To nie zadziała. Może w odosobnionych przypadkach, gdzie personel jest wysoko kwalifikowany, a jego odbudowanie to zbyt duża trudność. Ale to nie jest sytuacja sklepów, kin, gastronomii, firm ochroniarskich, klubów sportowych, zakładów kosmetycznych etc.

Uczciwość nakazywałaby anulowanie zobowiązań publicznoprawnych, za okres zakazu działalności. Wy tylko chcecie przesunąć je w czasie. To niesprawiedliwe.

Proponujecie kredyty i gwarancje. Komu? Po co? Żeby mógł zapłacić zaległy czynsz i ZUS? A przy tym kto rozsądny zaciągnie kredyt nie wiedząc kiedy i czy w ogóle będzie mógł pracować.

Na razie rząd jasno daje sygnał, że walczymy z koronawirusem do wytropienia i wyleczenia ostatniego przypadku i do tego momentu cały kraj stoi na zaciągniętym hamulcu ręcznym. To jest podejście lekarza, ale nie człowieka odpowiedzialnego za cały system społeczny, różnicujący się na miliony indywidualnych losów. Takie podejście oznacza psychiczną, a konsekwencji fizyczną zagładę wielu ludzkich istnień. To jest skrajna nieodpowiedzialność. Spotęgowana na dodatek tym, że opieramy się na cudzych i bardzo wątpliwych statystykach.

Nasze mówią wyraźnie. Od 04 marca zmarło w Polsce ok. 15.000 osób. Na covid 19 PIĘĆ! wcześniej schorowanych. Najlepszy szpital na Podlasiu został zamknięty nawet dla ciężko chorych, aby czekać na ofiary koronawirusa. Osiągacie zupełnie nieoczekiwany efekt lekceważenia innych cierpiących, aby leczyć chorobę najbardziej medialną. Wkrótce zresztą te konflikty się nasilą, a psychoza zacznie dewastować więzi międzyludzkie.

Najwyższy czas się opamiętać, bo jeśli otrzeźwienie nie nastąpi, będziemy mieć powtórkę z Balcerowicza, tyle, że zwielokrotnioną.



https://www.salon24.pl/u/zbigniewkuzmiuk/1028699,tarcza-antykryzysowa-za-212-mld-zl-czyli-10-polskiego-pkb