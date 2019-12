Warszawa zalana szambem. Teraz będzie marznąć. ,,Warszawiacy mogą na chłodno przemyśleć ponownie swój wybór''

lady chapel 11.12.19 14:38

Czy to, że zaistniała awaria, winy jest Trzaskowski???

Przecież to awaria.

Gdyby w kurii warszawskiej wybuchł pożar - też winny pożaru byłby Trzaskowski???

Czy to po chrześcijański Frendzlu pośfincony?

Czy za to jak się w tej nędznej Polsce żyje - winny jest Trzaskowski?

Czy za kryzys wiary i powołania syna Szydło też Trzaskowski odpowiada?

Puknijta się w te puste łby patafiany