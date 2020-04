Warszawa wydała ponad 41 tys. na… grę o psie. Trzaskowski nie na wszystkim oszczędza

wydział propagandy i kreatywności Ratusza Dąbrówka 7.4.20 16:49

a co z kotem-POplatfusem - a co z grą kuń-Mecenas - a co z grą Spurek krycie krowy niedającej mleko - a co z grą Kornik który chrupie metal jak rdza - a co z grą Dzidziuszko zaatakowany raćą przez reżim pod Sejmem i gra muzyczna"Śpiew much i insektów Pucio-Pucio jesteśmy na wczasach"