,,Warszawa tonie, a Trzaskowski jeździ po kraju i opowiada bajki''

dr 23.6.20 9:33

że zalało to nie wina Trzasia

ale ze w Wa-wie zawsze rządzi PO ..to są takie skutki i z brakiem odpływów i z Czajką

a najlepszy jest tunel wzdłuż Wisły ....

Generalnie w wielu miastach jest problem pazernych deweloperów co to budują gęściej niż na starym mieście...

powinna być nowa ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym

ileś parku, placu zabaw, na ileś bloków

i dwa miejsca parkingowe na jedno mieszkanie ...

ale Trzasio na to nie wpadnie ...jego plan to nie mieć planu ino opowiadać bzdety bez pokrycia

ale nie mówi o tym co najistotniejsze.... Prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych

prezydent mianuje sędziów



to jakich generałów mianuje Trzasio ? skoro święta WP 15 sierpnia ma w d.... ?

to jakich sędziów mianuje Trzasio skoro wszystkie kamienice oddaje do mafii kamienic i zaskarża wszystkie decyzje zwrotowe i wynagradzające....

i o tym w kampanii nie mówi ... od wyborców zależy czego chcą

czy PO-mafii ? czy PiS-silnej Polski ?