Warszawa. To już 12 zrzut ścieków do Wisły, a Trzaskowski się bawi w ... politykę

- To już 12-ty zrzut nieoczyszczonych ścieków komunalnych do Wisły w tym roku kolektorem burzowym przy ul. Farysa w Warszawie i 18-ty przy ul. Krasińskiego – pisze a Twitterze szef Wód Polskich Przemysław Daca, a do postu załącza nagranie.

Nie dalej jak wczoraj prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poparł wyrok TSUE w sprawie nakazu zamknięcia elektrowni i kopalni węgla w Turowie, a tymczasem w jego „własnym” gospodarstwie po raz kolejny dochodzi do kolejnego dużego zanieczyszczania środowiska naturalnego i zrzutu ścieków do największej rzeki w Polsce.

- To już 12-ty zrzut nieoczyszczonych ścieków komunalnych do Wisły w tym roku kolektorem burzowym przy ul. Farysa w Warszawie i 18-ty przy ul. Krasińskiego. Przypominam, że dozwolonych jest tylko 10 i tylko w specjalnych okolicznościach. Wielokrotnie uprzedzałem, że tak będzie… - czytamy w poście na Twitterze szefa Wód Polskich.

To już 12-ty zrzut nieoczyszczonych ścieków komunalnych do Wisły w tym roku kolektorem burzowym przy ul. Farysa w Warszawie i 18-ty przy ul. Krasińskiego. Przypominam, że dozwolonych jest tylko 10 i tylko w specjalnych okolicznościach. Wielokrotnie uprzedzałem, że tak będzie... pic.twitter.com/5LuQKR6YuQ — Przemysław Daca (@DacaPrzemyslaw) May 22, 2021

mp/twitter/fronda.pl