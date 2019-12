Warszawa SPARALIŻOWANA po awarii sieci ciepłowniczej

Obie jezdnie w tym miejscu zostały zamknięte na odcinku od al. W. Witosa do św. Bonifacego. Zamknięta jest także ul. Idzikowskiego od al. Witosa do ul. Powsińskiej. Objazd zamkniętego odcinka poprowadzony został przez al. W. Witosa, ul. Jana III Sobieskiego do św. Bonifacego. Jak informował prezydent stolicy, Rafał Trzaskowski, awaria powinna zostać usunięta dziś do godziny 22. Od momentu pęknięcia rury w pobliżu miejsca zdarzenia zaczęły tworzyć się korki, a w godzinach szczytu sytuacja była krytyczna.