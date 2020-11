Warszawa. Rozpoczął się proces beatyfikacyjny mistyczki i stygmatyczki s. Boniszewskiej

- W Warszawie rozpoczął się proces beatyfikacyjny s. Wandy Boniszewskiej, mistyczki i stygmatyczki. Pierwsza, uroczysta sesja i zaprzysiężenie Trybunału odbyło się w kaplicy Domu Arcybiskupów Warszawskich. Proces zainicjowały współsiostry Służebnicy Bożej ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów i będzie prowadzony przez Archidiecezję Warszawską. - czytamy na portalu vaticannews.va.

Jak podaje porta za KAI, podejmowanie cierpień wynagradzających, najczęściej ofiarowywanych za kapłanów stanowiło szczególny rys jej duchowości.

- Nasza droga do świętości jest odpowiedzią na to wszystko, co jest w Kościele słabe i grzeszne, i wymaga nie jednorazowego, lecz stałego nawrócenia - powiedział podczas uroczystości metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Siostra Wanda Boniszewska zmarła w wieku 96 lat w opinii świętości. 76 lat poświęciła życiu zakonnemu.

Trybunał w procesie beatyfikacyjnym będzie badał heroiczność cnót Służebnicy Bożej, weryfikował dowody oraz sławę jej świętości.

mp/vaticannews.va/kai