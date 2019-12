Wanda Nowicka: Płód to nie człowiek. Będzie człowiekiem, jak się urodzi

Wojtek Polak 10.12.19 17:48

człowiek jest się od poczęcia aż do śmierci i prawo Polskie go chroni przydało by się przeczytać konstytucje a nie tylko gębę nią wycierać. dla tej chorej komunistki dziecko w 9 miesiącu to też nie człowiek. kim jest dziecko w 9 miesiącu?.''Jeżeli jest konflikt w podejściu do ciąży między kobietą a mężczyzną, którzy poczęli dziecko, to kobieta ma decydujący głos ''ona sama nie wie o czym bredzi czy dziecko to człowiek i czy poczęte dziecko to też człowiek? czy pozwolimy na to że by czerfono-tęczofi naziinternacionaliści decydowali o tym od kiedy do kiedy człowiek jest człowiekiem. to jest chora zpatologizowana ideologia i trzeba z nią walczyć wszystkimi możliwymi środkami.