Wałęsa powinien przeprosić? Polacy odpowiedzieli

Od tygodnia jednym z szeroko komentowanych w Polsce tematów są skandaliczne słowa, jakie na temat śp. Kornela Morawieckiego wypowiedział Lech Wałęsa. Przeprowadzono sondaż, w którym Polacy odpowiedzieli, czy powinien on przeprosić za swój atak.

„W środku stanu wojennego atakują nas ze wszystkich stron, a on, kozak, zakłada Solidarność Walczącą. Co to było? Zdrada!”.