Wałęsa postanowił donieść... na Polskę do Brukseli

Leszek 6.5.20 19:02



Co, znowi się PIS nie podobie zajobie ?!!



Jeszcze wam za mało 45 lat komunizmu i setek mordów wykonanych na bohaterach i niewinnych ludziach, w tym na żołnierzach niezłomnych czy na ks. Popiełuszczce ? Jeszcze wam za mało stanu wojennego, kiedy bolszewia z Jaruzelskim na czele wypowiedzieli wojnę narodowi polskiemu , mordując i skazując na lata więzienia wielu aktywistów i niewinnych ludzi ? Jeszcze wam za mało mordu własnego Prezydenta i 96 osób polskiej elity pod smoleńskiem ? Jeszcze wam za mało 8 lat władzy PO i PSL, lat mordów tych, którzy wiedzieli zbyt dużo, lat potwornych afer korupcyjnych i okradając Polaków na setki miliardów złotych ?

Jeszcze wam za mało – dalej rwiecie się do koryta, by robić to samo co robiliście ?

N I G D Y !!!!!!!!!