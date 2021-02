Wałęsa: Już 20 lat temu ostrzegałem przed pandemią i migracjami [Wideo]

„To, co się dzieje z pandemią, to co się dzieje z migracją, to dwadzieścia lat ostrzegałem przed" – oświadcza Lech Wałęsa na najnowszym nagraniu, które opublikował na swoim profilu na Facebooku.

„To, co się teraz dzieje, to tylko pogrożenie palcem: 'Słuchajcie ludki, weźcie się do roboty, przygotujcie rozwiązania, bo to żadna pandemia, następna - nie przeżyjecie'. Było posłuchać starego Wałęsy, usiąść do stołu, wyliczyć mapy, które nie mieszczą się w starych państewkach, ustawić je część na kontynentalne, a część na globalne. I ta pandemia i migracja to są mapy globalne. Jak to ustalimy, to trzeba się zastanowić, jakie potrzebne są struktury i programy, by przeciwstawić się tym tendencjom” – mówi dalej Wałęsa

Być może należałoby powiązać to nagranie byłego prezydenta z jego wypowiedzią na temat UFO i Ummitów?

"Oni nam przeszkodzą, przetną na pół, Ziemia się zwinie, wszystkich nas zgniecie (…) przyślą nam Adama i Ewę i od nowa znów będziemy budować świat" – mówił wtedy Wałęsa.

Któż to jednak może wiedzieć, jak to dalej z tym naszym światem będzie ...

Na razie jednak na aż taki kataklizm, pomimo pandemii Covid-19 i innych wydarzeń, raczej się nie zapowiada.

mp/facebook/lech wałęsa