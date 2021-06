,,Waldstadion pozostanie kolorowy!”. Niemcy odpowiadają na stanowisko UEFA

UEFA nie wyraziła zgody na rozświetlenie stadionu Allianz Arena w Monachium w kolorach ruchu LGBT w czasie meczu Niemiec z Węgrami. W odpowiedzi na to stanowisko z pomocą w szerzeniu ideologii i łączeniu jej ze sportem przychodzą zarządy innych niemieckich stadionów, które zapowiadają realizację pomysłu władz Monachium.

Z inicjatywą wyszedł rzecznik zarządu Eintrachtu Frankfurt Axel Hellmann.

- „Jeśli Monachium nie będzie tego mogło zrobić w środę, inne stadiony w kraju będą musiały pokazać te barwy. Do dzieła kluby z Bundesligi! Deutsche Bank Park włączy tęczę na mecz Niemców z Węgrami. Waldstadion pozostanie kolorowy!”

- napisał na Twitterze.

Wenn München am Mittwoch nicht darf, dann müssen eben die anderen Stadien im Land Farbe bekennen. Auf jetzt, Kollegen in der Liga! Der Deutsche Bank Park schaltet zum Spiel gegen Ungarn den Regenbogen 🌈 an. Das Waldstadion bleibt bunt! #EURO2020 #GERHUN #Vielfalt #SGE #Eintracht