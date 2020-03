W Zwiastowanie Pańskie zawierzmy Polskę i siebie Niepokalanemu Sercu Maryi

25. marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego w fatimskim sanktuarium tamtejszy biskup miejsca dokona aktu zawierzenia Portugalii i Hiszpanii Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki poprosił kard. Manuela José Macário do Nascimento Clemente aby do aktu włączył również Polskę.

Również my wszyscy dokonajmy jutro tego aktu w swoich sercach. Zawierzmy siebie, nasze rodziny i całą Polskę miłości Zbawiciela i matczynej opiece Najświętszej Maryi Panny. To zawierzenie jest naszą nadzieją na te trudne czasy pandemii, która płynie z przesłania objawień fatimskich. Tak jak sto lat temu, tak i dzisiaj, świat i każdy z nas potrzebuje zawierzyć się Królowej Nieba i Ziemi.

Do tego aktu w specjalnie wystosowanym apelu zachęca również Prezes Zarządu Stowarzyszenia Roty Marszu Niepodległości Robert Bąkiewicz:

-„W czasach zagrożeń i kryzysów najgorętsza modlitwa nie zwalania z wytrwałego i roztropnego działania, które jest oczywistym porządkiem rzeczy. Z drugiej strony zakładanie, jakoby modlitwa była niepotrzebna, jest bluźnierczym policzkiem wymierzonym Bogu. To tak, jakbyśmy Mu powiedzieli: nie jesteś nam potrzebny, damy radę bez Ciebie. Dlatego w tej nadzwyczajnej sytuacji apelujemy do wszystkich Polaków, duchowieństwa i władz Rzeczypospolitej o wspólne dokonanie aktu zawierzenia Polski i nas samych Niepokalanemu Sercu Maryi w święto Zwiastowania Pańskiego dn. 25 marca bieżącego roku” – czytamy w apelu.

Niepokalana Dziewico Maryjo, przeczysta Matko Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, wejrzyj okiem miłosierdzia swego na naród Twój polski, który zwraca się dziś do Ciebie ze wszystkich stron swej Ojczyzny i świata.

Wspomnij, Hetmanko nasza, że Ciebie onegdaj król nasz, Jan Kazimierz, po szwedzkim najeździe, na Patronkę i Królową Państwa obrał i Rzeczpospolitą Twojej szczególnej opiece i obronie powierzył (kard. August Hlond). W dobie potężnych zagrożeń i niebezpieczeństw, duchowych i doczesnych, do Twego Niepokalanego Serca uciekamy się i zawierzamy Mu, Pani i Królowo nasza, ożywieni wiarą i ufnością, albowiem nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto się pod Twoją obronę ucieka, o Twoje wstawiennictwo błaga i żebrze wspomożenia Twojego, miał być przez Ciebie opuszczony (św. Bernard z Clairvaux).

Panno można, obdarz nas duchem pokory, ofiarności i przezwyciężania siebie, potrzebnym do praktykowania pokuty, do której wezwał nas uroczyście Odkupiciel, a bez której zginiemy (Łk 13, 5). Zwierciadło sprawiedliwości, nie pozwól abyśmy zobojętnieli wobec grzechów wołających o pomstę do Nieba, popełnianych zwłaszcza wobec najbardziej bezbronnych – zabijanych nienarodzonych i krzywdzonych dzieci.