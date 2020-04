W Warszawie otwarto nowe stacje metra

Od 04. kwietnia metro będzie jeździć nowo zbudowanym odcinkiem II linii. Pozwoli to na szybki i bezpośredni dojazd z Woli do Śródmieścia i na Pragę. Jak zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, do zakończenia epidemii nie zostaną wprowadzone przewidywane wcześniej zmiany w komunikacji naziemnej. Chciano zmienić trasy 26 linii autobusowych, ale spotkało się to z protestami mieszkańców.