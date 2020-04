W Szwecji to normalne, że poczta rozsyła, przewozi i sortuje karty wyborcze

mordechaj 30.4.20 16:29

Najbardziej mnie śmieszą porównania bez sensu. Pierwsze z nich to porównanie Polski do Bawarii. Bawaria to NAJBOGATSZY land NAJBOGATSZYCH w Europie Niemiec. Opiekę zdrowotną ma na poziomie 10 razy lepszym, jak Polska. Bawaria może sobie pozwolić na wybory z tak dobrze zorganizowaną opieką zdrowotną, a Polska nie może, bo Polska opieka zdrowotna jest w zapaści od lat. Tylko baran może porównywać Polskę do Bawarii. W Polsce żyje 38 milionów i wytwarzamy 585 miliardów euro PKB, a w Bawarii żyje 13 milionów (3 razy mniej, jak w Polsce), a wytwarzają 544 miliardy euro PKB. A Szwecja ? To kraj, w którym żyje 10,5 miliona ludności, a PKB mają na poziomie 552 miliardy euro. Zaufanie do władz w Szwecji jest na jednym z najwyższych na świecie, a ochronę zdrowia mają na poziomie, na którym Polska ochrona zdrowia nie będzie za 30 lat. dlatego barany nie porównujcie Bawarii czy Szwecji do Polski, bo to nie ma kompletnie żadnego sensu.