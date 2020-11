W sytuacjach bez wyjścia… cudowna modlitwa do Maryi!

Wszyscy czasem zmagamy się z problemami, od których – mimo wielu starań – po prostu nie potrafimy się uwolnić. Przez lata nie możemy wyrwać się z lęków, nałogów czy toksycznych relacji, w końcu tracąc nadzieję na jakikolwiek ratunek.

Specjalną modlitwą dla wszystkich, którzy sądzą, że ich sytuacja stała się już nie do rozwiązania, jest Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły. O tym, jak skutecznie modlić się tą potężną modlitwą, którą gorąco poleca papież Franciszek, przeczytasz w najnowszej książce “Nowenna do Maryi Rozwiązującej Węzły”.

Współczucie kochającej Matki

W Nowennie do Maryi Rozwiązującej Węzły pokornie pukamy do drzwi niebios, prosząc Dziewicę, aby wstawiała się u Boga w określonej szczególnej intencji. Nie jest to jakaś magiczna formuła, ale uporczywe wołanie osoby potrzebującej, skierowane z wiarą i oddaniem, do Tej, która rozwiązuje węzły naszego życia niezwykłą mocą wstawiennictwa u Syna Jezusa.

Maryja, dzieląc naszą ludzką kondycję, jest w stanie współczuć wszelkiej słabości. Chociaż nie poznała grzechu, rozumie grzesznego człowieka i kocha go miłością Matki: „W potrzebach rzućcie się w ramiona Najświętszej Maryi Panny, zwróćcie się do Niej jako Miłosiernej Matki, a następnie nie martwcie się, nie traćcie ducha, ale ufajcie Jej” (św. Paweł od Krzyża).

Najstarsza modlitwa maryjna głęboko wyraża tę świadomość: „Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać”. Któż bardziej niż Maryja – kobieta, małżonka, matka, wdowa, z sercem przebitym mieczem z powodu śmierci Syna, może pomóc nam rozwiązać problematyczne węzły, prowadząc nas do nowego życia, które otrzymaliśmy od Zmartwychwstałego?

Węzły naszego życia

Przez słowo „węzły” rozumiemy wszystkie konflikty obecne w naszym życiu, wszystkie problemy, które bardzo często trwają od lat i nie wiemy, jak je rozwiązać; wszystkie grzechy, które nas zniewalają i uniemożliwiają nam przyjęcie Boga do naszego życia i rzucenie się w Jego ramiona jak dzieci; wszystkie urazy, które utrudniają pokorną i szczerą miłość w naszych rodzinach i uniemożliwiają nam wypełnienie przykazania Jezusa: „Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (por. J 13, 34).

Maryja Dziewica wychodzi naprzeciw każdemu z nas. Chce, abyśmy ofiarowali Jej wszystkie te węzły, a Ona je rozwiąże jeden po drugim. W rzeczywistości Maryja jest tą, która swoją matczyną miłością troszczy się o braci swego Syna, jeszcze pielgrzymującymi znajdującymi się pośród niebezpieczeństw i zmartwień, dopóki nie zostaną doprowadzeni do błogosławionej ojczyzny. „Wszyscy – kilkakrotnie wyjaśniał ówczesny kardynał Bergoglio – mamy w sercu węzły, braki i zmagamy się z trudnościami. Nasz dobry Ojciec, który udziela łaski wszystkim swoim dzieciom, chce, abyśmy zaufali Maryi, abyśmy powierzyli Jej węzły naszego zła, splątania naszych nędzy, które uniemożliwiają nam zjednoczenie się z Bogiem, aby to Ona je rozwiązała i przybliżyła nas do swego Syna Jezusa. To jest znaczenie obrazu Maryi Rozwiązującej Węzły”.

Jak skutecznie modlić się Nowenną?

W dzisiejszych czasach Dziewica jest wzywana w szczególny sposób przez wiele małżeństw z powodu problemów rodzinnych, trudności małżeńskich, nieporozumień między rodzicami i dziećmi, problemów zdrowotnych, napięć i problemów w sferze zawodowej, w sprawach dotyczących mieszkania czy studiów. Prosi się Ją o uleczenie uzależnienia od alkoholu, narkotyków, hazardu, pornografii i praktyk satanistycznych. Nowenna jest jednak równie skuteczna w rozwiązywaniu tych wszystkich węzłów, które uniemożliwiają nam otwarcie się na miłość wobec Boga Ojca i bliźnich, wszystkich małych i dużych trudności dnia codziennego.

Każda nowenna rozwiązuje jeden węzeł. Nowennę można odmawiać za kogoś tylko wtedy, gdy węzeł, który przeszkadza tej osobie, jest odczuwany jako cierpienie również przez osobę, która odmawia nowennę. Innymi słowy, można modlić się nowenną za siebie ze świadomością, że węzeł drugiej osoby ma swoje konsekwencje w naszym życiu.

Biskup pomocniczy Madrytu i Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Hiszpanii Juan Antonio Martinez Camino zaproponował modlitwę do Maryi Rozwiązującej Węzły w intencji papieża Franciszka, aby chroniła go i wspierała swoją matczyną troską w zadaniu, które zostało mu powierzone.

