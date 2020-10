W strefie czerwonej aż 38 powiatów. Będą dodatkowe restrykcje

Decyzją rządu od soboty 10. października w całym kraju będą obowiązywały zasady dot. żółtej strefy. Oznacza to, że wszyscy będziemy musieli nosić maseczki również na wolnym powietrzu, a liczba uczestników imprez okolicznościowych nie będzie mogła przekroczyć 75 osób. Jednak mieszkańcy 38. powiatów muszą przygotować się na jeszcze dotkliwsze restrykcje.

W strefie czerwonej od soboty znajdzie się 38 powiatów. Będą to: powiat aleksandrowski i Grudziądz w woj. kujawsko-pomorskim; powiaty janowski, łęczyński i włodawski w woj. lubelskim; powiaty bełchatowski, wieluński i Piotrków Trybunalski w woj. łódzkim; powiaty limanowski, myślenicki, nowotarski, suski i tatrzański w woj. małopolskim; powiaty otwocki i szydłowiecki w woj. mazowieckim; powiat oleski w woj. opolskim; powiaty dębicki i mielecki w woj. podkarpackim; powiaty białostocki, zambrowski i Suwałki w woj. podlaskim; powiaty kartuski, kościerski, pucki, słupski i Sopot w woj. pomorskim; powiat kłobucki w woj. śląskim; powiat kielecki i Kielce w woj. świętokrzyskim; powiaty bartoszycki, działdowski, iławski i ostródzki w woj. warmińsko-mazurskim; powiaty krotoszyński, międzychodzki, rawicki i wolsztyński w woj. wielkopolskim; Koszalin w woj. zachodniopomorskim.

W strefie czerwonej obowiązuje ograniczenie zgromadzeń do 50 osób. Pojawi się też nowe obostrzenie dot. działalności lokali gastronomicznych, które będą mogły być otwarte jedynie do godz. 22:00. Podobnie jak w strefie żółtej, w strefie czerwonej obowiązuje nakaz zasłanianie nosa i ust w przestrzeni publicznej, także na wolnym powietrzu. Obowiązują też ograniczenia w kościołach, kinach, klubach fitness czy siłowniach i targach, a parki rozrywki i wesołe miasteczka są nieczynne. Wydarzenia sportowe mogą odbywać się jedynie bez publiczności. Ponadto nowym obostrzeniem od soboty będzie zakaz udostępniania lokali do organizowania imprez tanecznych.

kak/PAP, pulsmedycyny.pl