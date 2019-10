W Senacie wrze, trwają rozmowy. Wszystko jest możliwe!

Dam 15.10.19 14:58

Czyli chcesz, żeby zdradzili swoich wyborców, przechodząc do innej partii, ale i tak będziesz na nich pluć, bo zdrajcy?



Czy może nazywasz wszystko co nie PIS targowicą, bo ci tak propaganda już wbiła do głowy?



Chciałem przypomnieć, że targowica to byli ludzie konserwatywni, którzy mieli poparcie Kościoła Katolickiego, a którym nie podobała się konstytucja. Mi to bardziej przypomina inną partię.