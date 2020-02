W rozmowie z PAP prymas Polski mówił o okazji do przypomnienia sobie nauczania kard. Wyszyńskiego, jaką jest czas Wielkiego Postu.

Pytany o to, w jaki sposób katolicy powinni przeżywać ten czas, abp. Polak wskazał na orędzie papieża Franciszka, który to zachęca, aby z radością przeżywać i otwierać się na Kerygmat Jezusa Chrystusa, Dobrą Nowinę o Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Aby to papieskie wezwanie mogło stać się w naszym życiu rzeczywistością, prymas wskazuje na konieczność wsłuchiwania się w Słowo Boże.

-„Mamy poprzez te czyny, które są wyrazem naszej miłości i naszego nawrócenia, pokazywać na zewnątrz to, co dzieje się w naszym sercu. Jakże ważne jest wezwanie – jak mówi nam Ojciec Święty – do ludzi dobrej woli, do dzielenia się swoimi dobrami z najbardziej potrzebującymi przez jałmużnę jako osobistą formę w budowaniu świata bardziej sprawiedliwego i bardziej ludzkiego. Uczynki miłości to dzielenie się miłością, która czyni nas bardziej ludzkimi, przełamuje nasz egoizm, przełamuje to, co jest zbytnią troską o nas samych i otwiera nasze dłonie i nasze serca na pomoc naszym bliźnim”.