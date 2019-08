W Polsce łatwiej prowadzić biznes niż w Niemczech

J.P 20.8.19 10:54

No gdyby autorzy raportu zechcieli porównać jeszcze aspekt finansowy, proporcje składek do przychodów, do kosztów itp.



"Największym wyzwaniem dla firm, które chcą prowadzić działalność w Polsce, jest przede wszystkim formalizm urzędów."



Czyżby?

A ja czytam we wszystkich ankietach, że jednak skladki ZUS.



Oj ta fronda..