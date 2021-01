,,W PO wrze! Budka nad tym nie panuje''. Będą kolejne transfery?

Sytuacja w Platformie Obywatelskiej wygląda coraz gorzej. Dowodzą tego zarówno kolejne transfery, jak i wypowiedzi polityków klubu oraz partii.

Odejście Joanny Muchy do ruchu Szymona Hołowni to ogromny cios dla Borysa Budki jako lidera, jak i całej formacji. Wizerunkowo wygląda to naprawdę źle. Szczególnie, że transfer Muchy do Polski 2050 miał miejsce tuż po ogłoszeniu przez Jacka Burego, że i on zasili ruch Hołowni.

„Super Express” rozmawiał z politykami Koalicji Obywatelskiej, którzy mówią o smutku, rozczarowaniu, a także… tęsknocie za Donaldem Tuskiem.

„W PO wrze, to na pewno nie jest łatwa sytuacja dla Budki, to jego dramat”

- mówi „Super Expressowi” jeden z polityków Platformy.

Poseł Jerzy Borowczak z KO mówi z kolei wprost, że ceni Donalda Tuska i wciąż liczy na jego „kreatywność, mądrość, moc”. Jasno zadeklarował, że ma nadzieję na jego powrót i pomoc Platformie.

Co więcej, również dziennikarze tabloidu usłyszeli o szykujących się kolejnych transferach, ponieważ „Budka nad tym wszystkim nie panuje”.

„W PO wrze, posłowie są wkurzeni na brak przywództwa”

- powiedział polityk.

