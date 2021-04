W obrzydliwy sposób poniżyli niepełnosprawnego chłopaka. Popularni youtuberzy zatrzymani

Prokuratura Rejonowa w Szczecinie przekazała, że troje youtuberów związanych z publikacją skandalicznego filmu, na którym w obrzydliwy sposób poniżano młodego mężczyznę z niepełnosprawnością intelektualną, trafiło do aresztu.

Ta sprawa budzi w ostatnich dniach w Polsce ogromne emocje. Do sieci trafił szokujący filmik zrealizowany przez znanego z publikacji kontrowersyjnych treści patoyoutubera „Kamerzystę”. Na nagraniu koledzy Łukasza W. maltretują 18. latka z upośledzeniem umysłowym. Chłopak wykonywał upokarzające „wyzwania”, za które otrzymywał pieniądze. Kazano mu jeść ziemię, skakać z balkonu do kontenera na śmieci, rozbijać cegły na głowie, tarzać się w błocie, jeść kocie odchody i wejść do szamba.

Upokorzonego 18. latka rozpoznała na filmie psycholog Agnieszka Chułek. Poinformowała, że był on jej wychowankiem.

- „Nie potrafi zbyt dobrze (o ile w ogóle) przewidywać skutków swoich działań, ani podejmować racjonalnych decyzji. Czy to przeszkadzało twórcom filmu? W ogóle! W świadomy i perfidny sposób wykorzystali go do robienia obrzydliwych, dehumanizujących zadań”

- napisała w mediach społecznościowych.

- „Ten po***, jak go nazywają na początku, jeszcze do niedawna był wychowankiem domu dziecka, a jeszcze wcześniej był zaniedbywanym, maltretowanym dzieciakiem wychowywanym przez ulicę. Kilka lat temu w domu się nie przelewało. Czy dziwi więc, że mając w perspektywie zarobienie kilka stów, zgadza się na to wszystko? No nie, bo chce mieć tatuaż!”

- wyjaśniła psycholog.

Skandaliczny film zniknął z YouTube, a sprawą zajęły się organy ścigania. Dziś szczecińska prokuratura poinformowała o zatrzymaniu trójki youtuberów.

kak/polsatnews.pl, DoRzeczy.pl