W najbliższych dniach nawet 10 tys. zakażonych w Polsce

Urszula 20.3.20 20:33

Ludzie są beznadziejni. W moim sklepie ekspedientki musiały nakleić na podłodze kolorowe taśmy na których wolno stanąć w kolejce do kasy. Od tygodnia wisi na drzwiach sklepu zarządzenie właściciela żeby do sklepu jednorazowo wchodziły tylko 3 osoby i trzymały się od siebie w odległości 2 metrów. Ale do ludzi jak do bydła nic nie dociera. Stąd te taśmy. Jak dla osób z poziomem absolwentów szkoły życia, pełna tresura.

Albo wszyscy zaczniemy się stosować da zaleceń i nakazów albo będziemy mieć u nas Włochy.

Podniesienie kwoty kary za złamanie nakazu kwarantanny uważam za trafione i bardzo potrzebne. Może uderzenie po kieszeni zmusi krnąbrnych do szanowania prawa.

Oby słowa pana ministra się nie sprawdziły.