W marcu amantadyna zostanie zatwierdzona jako lek na COVID-19. Takiej informacji udzielił dr n med. Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL), członek Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków (EMA).

Agencja Badań Medycznych poinformowała, że działając na zlecenie Ministra Zdrowia, sfinansowała badanie dotyczące skuteczności amantadyny jako leku na COVID-19.

- Cenne jest każde narzędzie do walki z pandemią. Co do bezpieczeństwa, to raczej jesteśmy pewni, a o skuteczności dowiemy się w badaniach klinicznych. Muszą się zakończyć, żeby określić profil skuteczności. To kwestia kilku miesięcy, myślę, że przed wakacjami będziemy mieli wyniki badań - stwierdził Cessak.

Cessak poinformował również, na jakim etapie są obecnie badania nad dopuszczeniem amantadyny jako leku na covid.

- W marcu mają zostać zatwierdzone badania kliniczne, potem rekrutacja, zgoda pacjentów. Musi potrwać badanie kliniczne, nie wolno tego przyspieszać - powiedział Cessak.

- Tu nie ma gdybania, musi być twardy dowód na skuteczność. Profil bezpieczeństwa amantadyny też znamy, tu nie ma kwestii oceny profilu bezpieczeństwa. W obu przypadkach musimy wiedzieć o skuteczności - dodał.

