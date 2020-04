W kościele na Żywiecczyźnie musiała interweniować policja

W kościele parafialnym pw. Matki Bożej Różańcowej w Ostrem na Żywiecczyźnie we Mszy świętej uczestniczyło 16 wiernych. Było to złamaniem obowiązujących obostrzeń, które ograniczają możliwość uczestnictwa w nabożeństwach do 5 osób. Dlatego w kościele tym musiała interweniować policja.