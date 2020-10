W końcu ktoś to napisał! Dziennikarka ,,Wyborczej'': Tak, nie chodzi nam tylko o płody chore

W Polsce trwają protesty związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł niekonstytucyjność tzw. przesłanki eugenicznej. Większość ludzi jest przekonana, że manifestującym chodzi jedynie o „prawo wyboru” dla kobiet w przypadku choroby ich dziecka. Nic bardziej mylnego!

Prawdziwe intencje feministek są jasne. Napisała o tym wprost dziennikarka „Gazety Wyborczej” Natalia Waloch:

„#liberalizacja Legalna aborcja do 12. tygodnia. To i tylko to, ani trochę mniej. Nie, to nie jest radykalny pogląd”.

Dalej stwierdziła, że radykalizmem jest żądanie, aby kobieta „wywalała swoje życie do góry nogami” z powodu „6-, 8- czy 10- tygodniowego zarodka”.

Dalej pisze jasno:

„Tak, nie chodzi nam tylko o płody chore. Zmuszanie kobiety do urodzenia zdrowego dziecka, którego nie chce, też jest okrucieństwem”.

dam/Facebook,Fronda.pl