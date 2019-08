W Irlandii rośnie liczba profanacji!

Świątynie chrześcijańskie różnych wyznań są podpalane, oblewane farbą czy szpecone przez różnego rodzaju graffiti. Czasami niszczono organy, wybijano szyby oraz dokonywano aktów profanacji. Również synagoga oraz centrum islamskie stały się celem napadów ze strony wandali.

Organizacja charytatywna Chrześcijańskie Centrum Badań i Edukacji wezwało do zwiększenia wsparcia dla kościołów i budynków sakralnych w Irlandii Północnej. Odpowiedzialni za wspólnoty zamierzają skierować pismo do liderów wszystkich partii z prośbą o utworzenie funduszu finansującego miejsca kultu, na podobnych zasadach co w Anglii i Walii. Utworzony tam w lipcu 2016 roku fundusz zapewnia wsparcie miejscom kultu, dzięki czemu możliwe było zainstalowanie systemów bezpieczeństwa, stałego monitoringu, ogrodzeń oraz oświetlenia. W 2019 roku finansowanie zwiększono do kwoty 1 mln 750 tys. euro, a kolejne 5, 5 mln euro przeznaczono na szkolenia w zakresie bezpieczeństwa w miejscach sakralnych.



Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

