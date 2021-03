W Iraku Papież usłyszał śpiewy z początków chrześcijaństwa [Nagranie]

Podczas swej wizyty apostolskiej w Iraku Franciszek spotkał się z wiernymi starożytnych Kościołów chrześcijańskich, ale poznał również jedną z najstarszych tradycji liturgicznych. W Bagdadzie po raz pierwszy sprawował Eucharystię w obrządku chaldejskim, który powstał u początku chrześcijaństwa w Babilonii, a którego język wywodzi się z języka aramejskiego, którym posługiwał się Jezus.

Wskazuje na to siostra Narjis z irackiego zgromadzenia Córek Najświętszego Serca Jezusa. Pochodzi z Bagdadu, aktualnie studiuje na Papieskim Instytucie Muzyki Sakralnej, gdzie zabiega o zachowanie tradycji muzycznej swego Kościoła, która, jak podkreśla, wyrasta z I w. i jest zakorzeniona w tradycji perskiej. Muzyka ta inspiruje się śpiewem aniołów, które usłyszał prorok Izajasz, a następnie również św. Jan w objawieniu spisanym w Apokalipsie.

Nasze śpiewy to dialog z Chrystusem

„Nasza muzyka to wielki skarb. Pochodzi z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Nasza liturgia ukształtowała się w języku aramejskim, przetłumaczonym potem na arabski. Jej twórcami są ojcowie Kościoła, w tym znany również na Zachodzie św. Efrem. Zarówno liturgia, jak i śpiew wyrasta z teologii orientalnej. Śpiew zawsze opiera się na dialogu między wiernym i Chrystusem i prowadzi do głębokiego zjednoczenia z Panem. Jego specyfika pod względem muzycznym polega między innymi na tym, że do dziś zachował ćwierćtony, które nie są już znane w świecie zachodnim. Nasze śpiewy zachowały się w tradycji ustnej, spisanej potem przez naszych kapłanów. Teraz trzeba znaleźć sposób na to, by zachować tę wielką i pradawną tradycję, by jej nie stracić i przekazać ją przyszłym pokoleniom.“

Śpiew z liturgii chaldejskiej o Chrystusie budującym Kościół na skale

