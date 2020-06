W imię szatana - ,,666’’ – tyle ławek w barwach LGBT zamówił Trzaskowski

Maria Blaszczyk 8.6.20 18:56



A jak Wy liczycie te kolory tęczy?

Tzn. tej prawdziwej, naturalnej, a nie LGBT.

Newton tak policzył, że mu wyszło 7, ale przecież zrobił to po to, by odpowiadały 7 nutom europejskiej skali muzycznej, sferom niebieskim itd. Owcześni naukowcy lubili po prostu cyfrę 7 i robili tak, by tak im wyszło.

Ale tęcza to nie nuty. W tęczy kolory w siebie przechodzą stopniowo, co oznacza, że ten podział jest czysto umowny. Newton policzył indygo - OK, ale przecież nie mniej niż indygo jest tam turkus. Nie ma go mniej czy nie jest mniej widoczny. Ale z nim jest za dużo, więc go zignorował. W ogóle, wiele kultur w ogóle nie odróznia błękitów od zieleni, więc dla nich w tęczy kolorów jest mniej niż dla nas.

Do tego jest ultrafiolet - który jest widziany przez dzieci. Nie wydaje mi się w porządku odliczanie go tylko dlatego, że sami go nie widzicie. Czy podczerwień - w odpowiednich warunkach każdy może go zobaczyć.



Swoją drogą - to już wiemy, czemu PiS w Warszawie wygrało tylko raz... Wtedy to się lały te ścieki do Wisły. Zawsze mi się wydawało, że nikt go w Warszawie nie lubi za zatrzymanie wszystkich przemian w mieście, zakazaną paradę równości i wieloiesięczne niewypłacanie pensji.

A okazuje się, że to z powodu szamba...