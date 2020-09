W Gdańsku kolejna profanacja, a Dulkiewicz dalej brnie …

W Gdańsku odbyła się kolejna manifestacja LGBT, w której profanowano świętości katolików i obrażano uczucia religijne. Prezydent tego miasta jednak zdaje się nie rozumie, że wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się krzywda drugiego człowieka i broni bezczelnych profanacji.

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz na zgromadzeniu „Gdańsk dla wszystkich - wspólnie przeciw wykluczeniom” powiedziała:

- Różnorodność to jest siła. Chcę zapewnić, że Gdańsk jest miastem, które jest miejscem dla każdego. Dla każdego, kto wierzy w to, że pomoc słabszemu jest zawsze potrzebna.

Dodała też:

- Bycie z drugim człowiekiem to wsparcie, kiedy dzieje mu się krzywda. Jeszcze trudniejsze jest bycie z człowiekiem, który myśli inaczej i ma inne poglądy. Nie wykluczajmy nikogo, kto wierzy w konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej i demokratyczne państwo prawa, nawet jeśli myśli inaczej. Jeśli jest seniorem, niepełnosprawnym, jeśli kocha inaczej, albo uważa, że należy żyć w pojedynkę, bo Gdańsk jest miastem dla wszystkich

W takim razie Szanowna Pani Prezydent prosimy dla tych obywateli Gdańska, którzy:

- są słabsi jako katolicy,

- wspieranie katolików poprzez niedopuszczanie do obrażania ich uczuć religijnych, ponieważ każdemu obrażanemu katolikowi "dzieje się krzywda", cytując Pani słowa.

Prosimy za tych obywateli Gdańska, ponieważ ich głos nie dociera do Pani uszu i nie jest słyszalny.

Te profanacje w zarządzanym przez Panią Gdańśku obrażają też uczucia religijne wielu Polaków i katolików w całym kraju. To, na co Pani urząd pozwala, to jest oczywisty i czysty SKANDAL!

Prosimy też o nie wciskanie ludziom kitu o tolerancji, ponieważ nikt w te bzdury już dawno nie wierzy. Co więcej Gdańsk leży na terenie Polski, a Pani w sposób oczywisty łamie Konstytucję pozwalając na takie manifestacje i jeszcze stając w obronie tych, którzy obrażają innych i łamią prawo, a w tym przypadku po raz kolejny obrażani są katolicy.

Wolność Szanowna Pani Prezydent Dulkiewicz kończy się tam, gdzie zaczyna się krzywda drugiego człowieka. Pani w sposób oczywisty nadużywa swojej funkcji z pozycji władzy samorządowej.

To jest SKANDAL!

"My tylko chcemy odwiedzać się w szpitalach".

Teraz w Gdańsku. W dalszym ciągu środowiska LGBT szydzą z katolików pod płaszczem walki o "tolerancję, zrozumienie odmienności". pic.twitter.com/AyHibfJEHZ — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) September 12, 2020

mp/pap/twitter/fronda.pl