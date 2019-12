W czym poseł Jachira jest lepsza od dzikiej świni?

"W czym my, ludzie w XXI wieku, jesteśmy lepsi od tych dzików, od zwierząt? W tym, że chcemy zabijać bezbronne zwierzęta, często lochy ciężarne? Państwo tyle mówią o ochronie życia od poczęcia. To dotyczy całego gatunku ludzkiego czy całej przyrody? W czym jesteśmy lepsi?" - powiedziała.

Jachira protestowała przeciwko propozycji PiS odstrzału dzików w ramach walki z rozszerzaniem się ASF (afrykańskiego pomoru świń).

"Do zabrania tego głosu nakłoniło mnie zdanie przedmówcy, posła, który pytał, w czym dziki są lepsze od ludzi. Ja mam takie pytanie do państwa tutaj zgromadzonych: w czym my, ludzie w XXI wieku, jesteśmy lepsi od tych dzików, od zwierząt?" - mówiła Jachira.

Ktoś na sali zawołał wówczas: "To dlaczego tu pani siedzi? Do lasu!"