W Chinach rozpoczyna się druga fala epidemii?

Michał Jan 8.4.20 8:57

To tak do myślenia bezkrytycznie popierającym zamordystyczne działania rządu. I średnio rozgarniętym dziennikarkom "Frondy" próbujących zohydzić inne podejście określeniem "stadna". Może i nawet taktyka "na przeczekanie" przyniesie lepszy efekt, bo zrobi się ciepło, wirus zmutuje w wersję niegroźną, ale jak nie, to możemy się skazać na cykliczne "przeczekiwania". Czy wytrzymamy?