W Brazylii gorzej niż we Włoszech. Ameryka Łacińska nowym centrum pandemii

Mniejsza jest natomiast w Brazylii statystyka śmiertelności niż w krajach Europy zachodniej. Do tej pory zmarło tam w wyniku zakażenia SARS-CoV-2 około 16 tys. osób, to dwa razy mniej niż we Włoszech i wielkiej Brytanii, znacznie mniej też niż we Francji i Hiszpanii.