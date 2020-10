Via Baltica. Jak wygląda postęp prac?

Trasa Via Baltica jest obecnie jednym z najważniejszych europejskich szlaków transportowych, jakie przebiegają przez Polskę. Głównym fragmentem Via Baltica jest trasa S61. Jak wyglądają obecnie postępy prac na tym odcinku?

S61 to droga ekspresowa, która jest głównym fragmentem polskiego odcinka międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica. Korytarz ten łączy kraje nadbałtyckie i Europę zachodnią.

Na polską część tej międzynarodowej trasy funcusze pochodzą mi.in z budżetu Unii Europejskiej w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Chodzi o odcinki od Szczuczyna do Budziska oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ) oraz odcinki od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna. W ramach CEF dofinansowanie wynosi ok. 1,7 mld zł, a w ramach POIiŚ 1,6 mld zł, co łącznie daje kwotę blisko 3,4 mld zł.

Obecnie prace toczą się na odcinkach: Podborze – Śniadowo, Śniadowo - Łomża Południe, Łomża Południe - Łomża Zachód, Łomża Zachód - węzeł Kolno, Węzeł Kolno – Stawiski, Stawiski – Szczuczyn, Obwodnica Szczuczyna, Raczki - Suwałki i obwodnica Suwałk, Suwałki – Budzisko, Szczuczyn - Ełk Południe, Ełk Południe – Wysokie, Wysokie – Raczki.

mp/moto.pl