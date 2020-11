Vega: Uratowałem dziecko, które miało być sprzedane do burdelu, a potem na narządy [Wideo 18+]

- Zwracam się do Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej. Uratowałem dziecko, które miało być sprzedane do burdelu, a potem na narządy – mówi reżyser Patryk Vega w zapowiedzi nowego filmu dokumentalnego pt. „Oczy diabła”.

W Europarlamencie toczy się właśnie debata na temat pełnej legalizacji aborcji bez ograniczeń oraz prób narzucenia tych przepisów wszystkim krajom Unii Europejskiej. Od jakiegoś czasu głośno jest też na temat prób wiązania wypłat środków z funduszy UE z tzw. „mechanizmem praworządności”.

Vega w zwiastunie filmu dokumentalnego „Oczy diabła” mówi o rozkręconym na ogromną skalę procederze handlu dziećmi do zachodnich domówi publicznych oraz na narządy. Naświetla też zjawisko matek surogatek oraz bezdusznego biznesu, który temu towarzyszy.

Jeśli dziecko będące przedmiotem handlu – jak dowiadujemy się w zwiastunie - ma być przeznaczone na narządy, trafia do „zamawiającego” nawet już w dwa tygodnie. Co szokujące do dziecięcego domu publicznego trafiają dzieci zaledwie kilkuletnie. Każde z tych dzieci czeka śmierć, zarówno w przypadku sprzedaży takiego dziecka do domu publicznego jak też na narządy. Wyuzdani rozpustnicy mają podobno czerpać przyjemność nawet w fizycznym zadawaniu bólu i śmierci takiego dziecka, które zwykle dożywa maksymalnie do 14 lat.. Często śmieć czeka te dzieci znaczenie wcześniej.

Poniższy materiał jest przeznaczony tylko dla osób dorosłych i o mocnych nerwach.

mp/facebook/patryk vega