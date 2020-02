Uzależnienie od pornografii sieje destrukcję

Polak Ateista Dumny Gej 23.2.20 14:25

Zastanawiam się co taki księżulo Muchala może wiedzieć o porno i dlaczego dla frondy jest w tym temacie ekspertem?



Porno oglądają wszyscy, no dobra 99% ludzi nawet w związkach więc to nie jest tak, że porno jest tylko dla nastolatków albo samotników. Będąc w związku z chłopakiem często oglądamy filmiki jest to dobry sposób na grę wstępną, inspirowanie się nowymi technikami i zabawami. Dla wielu par może to być walka z nudą w łóżku.



Uzależnić się można od wszystkiego, w tym od porno, natomiast procent faktycznie uzaleznionych jest bardzo niski. Oglądanie porno przy okazji zwyczajowej masturbacji dla zaspokojenia popędu nie jest uzależnieniem.