Uwodził dzieci, opanowywał, gwałcił. W mediach cisza. Zielke o kryciu pedofilii w środowisku celebryckim

Ewa B. 22.8.19 8:58

A co wy na to walczący o równość w tęczowych paradach ? Walczący o prawa, tolerancję, akceptację ? Czy akceptujecie wystarczająco prawa dzieci do nietykalności, wszystkich dzieci i we wszystkich okolicznościach? Jak zamierzacie bronić dzieci przed pedofilami ze wszystkich środowisk ? Przed wami bardzo duże pole do działania. A czy wy tolerujecie dzieci, ich prawo do niewinności ?