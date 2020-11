Uwaga! Znanemu publicyście skradziono konto na Facebooku

Dziennikarz tygodnika „Do Rzeczy” Rafał Ziemkiewicz poinformował, że włamano się do jego konta na Facebooku. Podkreślając, że nie ma kontroli nad tym, co jest tam udostępnianie, prosi o rozpowszechnienie tej informacji.

Rafał Ziemkiewicz to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich publicystów. Ponad 100 tys. osób śledzi jego profil na Facebooku. Teraz dziennikarz poinformował, że doszło do włamania na jego konto i nie ma kontroli nad swoim profilem.

Od kilku godzin osoba, która włamała się na konto Rafała Ziemkiewicz, udostępnia przypadkowe nagranie.

- „Proszę o upowszechnienie tej informacji - nie panuję obecnie nad swoim profilem FB. Skradziono mi go. Zanim go odzyskam, może minąć dużo czasu. Proszę wszystkich, by tam nie zaglądali i nie napędzali złodziejom ruchu” – napisał Rafał Ziemkiewicz na Twitterze.

Proszę o upowszechnienie tej informacji - nie panuję obecnie nad swoim profilem FB. Skardziono mi go. Zanim go odzyskam, może minąć dużo czasu. Proszę wszystkich, by tam nie zaglądali i nie napędzali złodziejom ruchu. — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) November 13, 2020

kak/DoRzeczy.pl, Twitter