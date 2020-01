Uwaga! Ukraińcy zaczynają wyjeżdżać z Polski

To oznacza, że polscy pracodawcy będą szukać pracowników w innych krajach. "Rzeczpospolita" pisze między innymi o Indonezji oraz Filipinach. Dziennik podaje przykład agencji Personnel Service, która w ubiegłym roku ściągnęła do Polski ponad 1500 Indonezyjczyków, a w tym roku chce ściągnąć ich drugie tyle. Do Polski przyjeżdżają też Mołdawianie, Gruzini i Białorusini. Mimo wszystko według aktualnych badań aż 52 proc. pracujących w Polsce imigrantów chciałoby wyjechać do innego państwa, głównie do Niemiec. Według ekspertów cytowany przez "Rzeczpospolitą" bez zmiany przepisów trudno będzie to zmienić.