Uwaga!!! Portal Fronda.pl zatrudni dziennikarza

To, że dalej nie ma dziennikarza to widać, ale jest pozytywna strona tego. Wciąż nikt się nie znalazł, a to jednak dowód na to, że mało jest w naszym społeczeństwie ludzi bez odrobiny przyzwoitości, wstydu. Że trudno znaleźć kogoś pozbawionego wszelkich zasad. Brawo Rodacy!

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha