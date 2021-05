Uwaga, ostrzeżenie! Oleica krówka – owad, który może zabić. Ostrzeż znajomych na FB

Lasy Państwowe wydały oficjalne ostrzeżenie w związku z obecnością na terenie całego kraju zabójczych (dosłownie) owadów. Oleica krówka to chrząszcz, który w sytuacjach stresowych wydziela silnie trującą substancję, której nawet jedna kropla zagraża ludzkiemu zdrowiu i życiu.

Ostrzeżenie przed kontaktem z owadem wydało nadleśnictwo Dojlidy.

Oleica krówka ma czarny kolor z granatowym odcieniem i charakterystycznym metalicznym połyskiem. To dość duży chrząszcz, który osiąga nawet 35 mm. Możemy natknąć się na niego na terenie całej Polski. Jest pasożytem pszczół, dlatego jego obecność jest uzależniona od obecności pszczół właśnie. Dorosłe osobniki pojawiają się od kwietnia do czerwca.

Nadleśnictwo Dojlidy wyjaśnia, że podczas sytuacji stresowych owad wydziela oleistą żółtą ciecz. W niej zawarty jest silnie trujący związek chemiczny – kantarydyna. To jedna z najsilniejszych występujących w przyrodzie toksyn. Choć substancja jest zupełnie nieszkodliwa dla zwierząt żywiących się tymi chrząszczami, to dla człowieka jest śmiertelnie niebezpieczna. Śmiertelna dawka to 30 mg tej toksyny.

- „Chociaż pojedynczy owad nie potrafi wyprodukować aż takiej ilości kantarydyny, to jego “arsenał”, może silnie podrażnić ludzką skórę, szczególnie gdy substancja dostanie się do nosa i oczu”

- zaznacza nadleśnictwo.

kak/Facebook